Abusos contra comunidad LGBT+ avivan problemas de salud mental en la era Bolsonaro en Brasil

CIUDAD DE MÉXICO (Thomson Reuters Foundation) - Al crecer en una familia cristiana evangélica en Brasil, la vida fue bastante difícil para Ariel Nobre.

Imagen de archivo: manifestantes gays brasileños protestan durante la primera "Marcha Nacional contra la Homofobia" en Brasilia, Brasil, el 19 de mayo de 2010. REUTERS/Roberto Jayme

Identificada como mujer al nacer, el hombre transgénero de 31 años de edad fue enviado a un centro de terapia de conversión para homosexuales cuando solo tenía 18 años.

“Querían curarme”, dijo Nobre a la Fundación Thomson Reuters. “Me quedé allí seis meses. Después de irme, me di mi primer beso con una mujer a los 19 años. Luego abandoné la iglesia por completo”.

Nobre se mudó a Río de Janeiro para ir a la universidad y luego a Sao Paulo. A los 27 años, comenzó a identificarse abiertamente como transgénero, una experiencia difícil en un país conservador donde los roles de género se aplican estrictamente y la violencia contra la comunidad LGBT+ es común.

Una noche, Nobre fue atacado verbalmente por dos hombres que gritaban insultos homofóbicos.

Al ver poca esperanza de un futuro mejor, Nobre tomó una decisión desesperada. “No tenía perspectivas de vida, de trabajo, de amor”, dijo. “Es por eso que elegí suicidarme”.

La experiencia de Nobre no es extraña para los activistas LGBT + en Brasil, donde la elección del año pasado del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro avivó los temores de un ambiente más hostil para las personas gays y transgénero.

No hay cifras oficiales sobre suicidios entre los brasileños LGBT+, pero según el grupo de vigilancia Grupo Gay da Bahia, que supervisa los obituarios locales y las páginas de redes sociales, cerca de 100 personas gays y trans se suicidaron el año pasado en Brasil, casi cuatro veces más que los casos documentados en el 2016.

Después del crimen con armas de fuego, el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte entre los brasileños LGBT +, según el grupo.

Si bien el acceso a los datos de Grupo Gay da Bahia puede ser limitado, los expertos locales dicen que el problema es real para las personas LGBT+ en Brasil.

“Hay una gran cantidad de pensamientos suicidas”, dijo a la Fundación Thomson Reuters, Pedro Paulo Bicalho, asesor del Consejo Federal de Psicología (CFP) de Brasil, que a menudo habla sobre los derechos de homosexuales y trans.

“No solo el suicidio final, la pérdida de vidas, sino principalmente la ideación, el deseo de quitarse la vida, de suicidarse por la forma en que nuestra propia sociedad ve a la población (LGBT+)”.

Nobre fue uno de los afortunados: sobrevivió a su terrible experiencia y desde entonces se ha convertido en artista, cineasta y activista transgénero.

“En el último segundo (antes de que intentara suicidarse) recordé escribir mis últimas palabras: ‘Necesito decirte que te quiero’. Y a partir de entonces, nunca dejé de escribir esas palabras. Las escribo todos los días “.

Nobre comenzó a escribir la frase en las paredes, en objetos aleatorios, en su propio cuerpo. Con el tiempo, se transformó en un proyecto fotográfico, un documental y una campaña multimedia para crear conciencia sobre el suicidio entre los hombres trans.

VIOLENCIA

Según el grupo de defensa Trans respect versus Transphobia Worldwide, 167 personas trans fueron asesinadas en Brasil entre octubre de 2017 y septiembre del año pasado, una cifra más alta que en cualquier otro lugar del mundo.

“Algo que siempre escucho de las organizaciones trans es que las mujeres trans son muy vulnerables a ser asesinadas, pero las personas trans son extremadamente vulnerables al suicidio”, dijo Ana Flavia Andrade, gerente de campañas del grupo de derechos LGBT+ All Out.

“Entre las personas LGBT, son el grupo que tiene las tasas más altas de suicidio”.

Según un estudio realizado en 2015 por la Universidad Federal de Minas Gerais, casi el 86 por ciento de los hombres trans entrevistados habían pensado o intentaron suicidarse al menos una vez en su vida.

Para Nobre, la tendencia perturbadora es producto del aislamiento social extremo que enfrentan los hombres trans en sus vidas diarias.

“Las personas trans son sistemáticamente excluidas de los espacios de amor, espacios de deseo, espacios de comunión, espacios de trabajo, de espacios sagrados”, dijo Nobre. “Eso drena tu energía”.

Al mismo tiempo, los centros de terapia de conversión como el que Nobre asistió cuando era adolescente, aunque prohibido por la CFP, continúan operando en todo el país.

“La existencia de esas clínicas ha producido mucho sufrimiento, toda una serie de violaciones”, dijo Bicalho, del CFP.

“Estamos hablando de un fenómeno que involucra prácticas de tortura que simplemente no deberían ser legitimadas en este país”.

IMPULSO DE LA EXTREMA DERECHA

La elección del presidente de extrema derecha Bolsonaro ha suscitado la preocupación por el retroceso de los derechos y las protecciones para la comunidad LGBT+ de Brasil.

Bolsonaro, quien una vez dijo que preferiría tener a un hijo “muerto” antes que un hijo homosexual, eliminó rápidamente las cuestiones LGBT+ del mandato del ministerio de derechos humanos cuando llegó al poder en enero.

También nombró a Damares Alves, una pastora evangélica conservadora como la nueva ministra de mujeres, familia y derechos humanos.

En su primer día en el cargo, Alves declaró que bajo el nuevo gobierno “las niñas serán princesas y los niños serán príncipes”, en un golpe a lo que ella llamó “adoctrinamiento ideológico”.

Los defensores de los derechos dicen que este tipo de comentarios agrega más peso a la feroz propaganda anti-LGBT+ perpetuada por las poderosas iglesias evangélicas de Brasil.

“Ese extremismo contribuye a este pesado sentimiento de que no estás seguro, y que no eres amado, y no eres válido”, dijo Andrade, de All Out.

“Creo que eso definitivamente lleva a altos índices de suicidio, altos índices de homicidios y ... crímenes horribles y crueles”.

Después de la elección de Bolsonaro, el legislador abiertamente gay Jean Wyllys, exganador del programa de televisión Big Brother, renunció a su asiento, citando amenazas de violencia contra él.

Andrade de All Out dice que la vida de los jóvenes LGBT+ brasileños que crecen en la era de Bolsonaro se volverá aún más difícil.

“Ustedes construyen burbujas de seguridad y armaduras pequeñas con las que se protegen”, dijo. “Pero si es un niño, son tan jóvenes que ni siquiera tienen tiempo para construir esas armaduras ... Simplemente no es suficiente”.

Por Oscar Lopez @oscarlopezgib; Editado en español por Juana Casas. La Fundación Thomson Reuters es la rama caritativa de Thomson Reuters, que cubre noticias sobre temas humanitarios, derechos de la mujer, corrupción y cambio climático.; Visite news.trust.org