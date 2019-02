Protesto deixa 2 mortos em cidade venezuelana na fronteira com Brasil, diz relatório

SANTA ELENA DE UAIRÉN, Venezuela (Reuters) - Duas pessoas morreram no sábado em um protesto em Santa Elena de Uairén, a cidade venezuelana na fronteira com o Brasil, segundo um relatório do hospital.

Desde o início, grupos de pessoas aguardavam a chegada de dois caminhões carregados de remédios e alimentos do Brasil, mas unidades da Guarda Nacional impediram a passagem, cujo fechamento foi ordenado pelo presidente Nicolás Maduro a partir de quinta-feira à noite.

Houve confrontos com as forças de segurança e detonações altas foram ouvidas na cidade. No hospital, um médico leu um relatório descrevendo as duas fatalidades e pelo menos uma dúzia de feridos.

Reportagem de María Ramírez