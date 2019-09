Bachelet diz que lamenta pelo Brasil sob comando de Bolsonaro

Alta Comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet. 9/9/2019. REUTERS/Denis Balibouse

SANTIAGO (Reuters) - A chefe de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, que no início do mês sofreu um ataque pessoal do presidente Jair Bolsonaro, diz lamentar pelo Brasil, de acordo com uma reportagem da mídia chilena publicada neste domingo.

Bolsonaro acusou Bachelet de “intrometer-se” nos assuntos brasileiros após ela levantar preocupações sobre um salto nas mortes pela polícia do Rio de Janeiro, o distanciamento das normas democráticas e os ataques às comunidades indígenas.

Bolsonaro também mirou a ex-presidente chilena e o pai, um general da força aérea que seguiu leal ao presidente socialista Salvador Allende após o golpe militar do Chile, em 1973, e morreu na prisão.

“(Bachelet) esquece que a única razão pela qual o país não é como Cuba é graças àqueles que tiveram a coragem de parar a esquerda em 1973”, escreveu Bolsonaro. “Entre os comunistas estava o ... pai .”

Em entrevista a um canal de TV chileno que deve ser exibida na noite de domingo, cujos trechos foram publicados pela manhã no jornal La Tercera, Bachelet respondeu.

“Fui perguntada em entrevista coletiva sobre a situação no Brasil e demos as informações que possuímos, que é o número de pessoas mortas e a dificuldade da sociedade civil de continuar fazendo o que estava fazendo antes”, disse ela à TVN.

Questionada especificamente sobre a reação de Bolsonaro às suas críticas, ela aludiu à ditadura militar do Brasil entre 1964-1985, que Bolsonaro elogiou como “glorioso”.

“A maneira como eu entendo as coisas depende de quem as está dizendo ... Então, se alguém está dizendo que seu país nunca esteve sob ditadura, que nunca houve tortura lá ... bem, deixe-o dizer que a morte de meu pai por tortura garantiu que o Chile não se tornasse Cuba. A verdade é que eu lamento pelo Brasil “.

O escritório de Bachelet não respondeu a um pedido da Reuters para comentar.

