Movimentação para alterações em acordo do Brexit segue "em andamento"

Premiê britânica, Theresa May, discursa no Parlamento em Londres 13/02/2019 Reuters TV via REUTERS

LONDRES (Reuters) - A movimentação permanece em andamento para garantir as mudanças que o Reino Unido busca em seu acordo de saída da União Europeia com Bruxelas para obter apoio do Parlamento britânico ao tratado, disse a porta-voz da primeira-ministra Theresa May na sexta-feira.

May discutiu as mudanças com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, na quinta-feira e falou com 26 líderes da UE nas últimas duas semanas. Ela também realizará reuniões bilaterais com líderes da UE em uma cúpula no Egito no fim de semana.

“Ela terá uma agenda com os líderes europeus novamente no domingo e na segunda-feira ... o trabalho continua em andamento para fazer o tipo de progresso de que precisamos”, disse a porta-voz.

Reportagem de Kylie MacLellan