Não há decisão sobre adiamento do Brexit, prorrogação de 3 meses é provável, dizem diplomatas

Bandeiras do Reino Unido e da União Europeia 09/04/2019 REUTERS/Hannibal Hanschke

BRUXELAS (Reuters) - Embaixadores dos 27 membros da União Europeia que permanecerão no bloco após a saída do Reino Unido não tomaram nenhuma decisão sobre o pedido britânico de um adiamento do Brexit em reunião nesta quarta-feira, mas irão se reunir novamente para discutir o tema na sexta-feira, disseram três diplomatas.

Os diplomatas afirmaram que os enviados querem chegar a uma decisão sobre a prorrogação do prazo para o Brexit, atualmente marcado para 31 de outubro, por “procedimento escrito” para evitar uma reunião emergencial de líderes.

Eles disseram ser provável que os 27 membros concordem em adiar a data de divórcio do Reino Unido em três meses, até 31 de janeiro, como pedido pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Reportagem de John Chalmers, Gabriela Baczynska, Jan Strupczewski