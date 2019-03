Advogado de May irá a Bruxelas para última tentativa de acordo do Brexit

LONDRES (Reuters) - O principal advogado da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, viajará a Bruxelas nesta terça-feira para uma tentativa de última hora de obter mudanças para que o acordo do Brexit seja aprovado pelo Parlamento e suavize o rompimento britânico com a União Europeia.

O Reino Unido deve sair do bloco em 24 dias, mas a rejeição do Parlamento ao acordo anterior de May no início deste ano pôs em dúvida como, quando e possivelmente até se a maior reviravolta nas políticas comercial e externa britânicas em 40 anos acontecerá.

May encarregou sua equipe, o procurador-geral Geoffrey Cox e o ministro do Brexit, Stephen Barclay, de conseguirem alterações no chamado backstop irlandês, uma apólice de seguro para evitar uma “fronteira dura” entre a província britânica da Irlanda do Norte e a Irlanda, membro da UE, caso um relacionamento comercial futuro fracasse.

Cox e Barclay terão uma reunião de 90 minutos com o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, e outras autoridades do bloco nesta terça-feira, seguida por novos debates durante um jantar.

Eles esperam capitalizar o que a equipe de May classificou como um “progresso” nas conversas para encontrar um meio-termo que evitaria que Londres saísse sem um acordo, um cenário de pesadelo para muitos negócios.

“Todos nós queremos sair no final deste mês, e isso depende da rapidez com que conseguimos aprovar um acordo”, disse o secretário das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, à rádio BBC, descrevendo a situação como “transformada em uma direção positiva” ao longo do último mês.

Por Elizabeth Piper