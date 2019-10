Alemania estudia medidas de emergencia en caso de pánico en mercados por Brexit: fuente

FRÁNCFORT, 16 oct (Reuters) - Alemania podría utilizar medidas de emergencia para responder al posible pánico del mercado en caso de un Brexit sin acuerdo, dijo un funcionario con conocimiento directo del tema, como prohibir apuestas a desplomes de acciones, una medida utilizada por última vez durante la crisis financiera.

Foto de archivo. Un operador de la bolsareacciona cuando lee el titular "Caos del Brexit" al comienzo de la sesión de negociación el día después de la votación del acuerdo Brexit del parlamento británico en la bolsa de valores de Frankfurt, Alemania. 16 de enero de 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach.

Alemania es el más importante de un grupo de países, entre ellos Italia y Holanda, que evalúa una prohibición temporal a las ventas en corto de acciones. El mercado bursátil de Fráncfort es uno de los mayores de Europa.

Aunque aún no se han aplicado medidas de emergencia, los preparativos subrayan el estado de alerta del continente de cara a la incertidumbre sobre el resultado de las negociaciones para asegurar una salida ordenada de Reino Unido desde la Unión Europea.

En caso de una corrida bursátil, las autoridades en Fráncfort, Ámsterdam y Roma podrían limitar la forma de operaciones conocidas como ventas en corto, dijeron a Reuters autoridades de esos países, para contener cualquier variación exagerada de los precios.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha prometido retirar a Reino Unido del bloque el 31 de octubre, sin importar si se ha logrado o no un acuerdo de divorcio. Él no ha explicado cómo lidiará con una ley que aprobó el Parlamento que estipula que Reino Unido no puede dejar la UE sin un acuerdo.

Muchos banqueros, sin embargo, temen que el fracaso en las negociaciones esta semana podría golpear a los mercados mucho antes.

El regulador del mercado en Alemania, BaFin, probablemente identificaría un grupo de compañías especialmente vulnerables a las repercusiones económicas del Brexit para prohibir temporalmente las ventas en corto de sus títulos, dijo una segunda fuente con conocimiento del tema.

Alemania lo ha hecho antes. Durante la crisis financiera de la década pasada, BaFin identificó a varios bancos y otras compañías para detener las ventas cortas de sus acciones.

Previamente este año, el regulador aplicó su primera prohibición a las ventas cortas de las acciones de Wirecard. La medida se prolongó dos meses y buscaba limitar la volatilidad.

Si bien los inversores también pueden hacer ventas cortas de deuda corporativa, BaFin se ha concentrado principalmente en las acciones, dijo la segunda fuente.

Reporte de John O'Donnell y Tom Sims; Editado en Español por Ricardo Figueroa