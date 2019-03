May escribirá el martes o miércoles a la UE para solicitar retraso del Brexit: portavoz

Foto de archivo. La Primera ministra Theresa May escucha antes de una votación sobre el Brexit en el parlamento británico en Londres, Reino Unido, 13 de marzo de 2019. Captura de Pantalla tomada de video. Reuters TV via REUTERS.

LONDRES (Reuters) - La primera ministra británica, Theresa May, escribirá el martes o el miércoles al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para solicitar una demora en el Brexit, dijo su portavoz.

El grupo de los principales ministros de May conversó sobre el Brexit durante 90 minutos el martes, dijo el portavoz. En la reunión, se abordaron las implicaciones del dictamen del presidente del Parlamento británico, quien dijo el lunes que May no podía someter su propuesta para el Brexit a una tercera votación a menos que se hayan introducido modificaciones sustanciales.

May esperaba obtener una aprobación para su acuerdo antes de la cumbre de la UE que se celebra el jueves, en la que se espera que los líderes del bloque discutan la posibilidad de conceder una demora.

