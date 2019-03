Partido norirlandés dice nunca ha contemplado abstenerse en votación de acuerdo sobre Brexit

FOTO DE ARCHIVO: La líder del DUP de Irlanda del Norte, Arlene Foster, en las afueras del edificio del Parlamento Stormont en Belfast, Irlanda del Norte, 6 de febrero de 2019. REUTERS / Clodagh Kilcoyne / Foto de archivo

DUBLÍN (Reuters) - El dirigente del partido norirlandés que apoya al Gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, dijo el jueves que sus 10 miembros en el Parlamento votarán en contra de la propuesta para el Brexit de la mandataria y nunca habían considerado la posibilidad de abstenerse.

El Partido Unionista Democrático (DUP) propinó un duro varapalo a May el miércoles al anunciar que no apoyaría su acuerdo. Un destacado euroescéptico en el Partido Conservador de May, Jacob Rees-Mogg, había sugerido anteriormente que algunos conservadores que están en contra del acuerdo de May podrían respaldarlo si el DUP aceptara abstenerse.

“No puedes abstenerte sobre la unión. Simplemente no puedes hacerlo”, dijo la líder del DUP, Arlene Foster, en una entrevista a la emisora estatal irlandesa RTE, en referencia a la unión entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña.

“La abstención sería el peor de todos los mundos porque en realidad no estás indicando cuál es tu posición en el tema más importante de nuestros tiempos, por lo que nunca fue una opción”, dijo.

Cuando se le preguntó si el DUP podría apoyar un acuerdo para un Brexit alternativo “más suave” que mantuviera lazos más estrechos entre Reino Unido y la Unión Europea, Foster dijo que lo más importante para el partido era que Irlanda del Norte no fuera tratada de manera diferente al resto del Reino Unido.

“Queremos que se materialice el Brexit. Pero lo más importante es que sea un Brexit que mantenga unido a todo el Reino Unido”, dijo.

En un último intento por ganarse el apoyo de los rebeldes euroescépticos en su partido, May dijo el miércoles que renunciaría como primera ministra si el acuerdo para el Brexit firmado por su Gobierno y Londres finalmente fuera aprobado por el Parlamento en un tercer intento.

Información de Conor Humphries; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid