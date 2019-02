DATOS-¿Y ahora qué pasará con el Brexit?

LONDRES (Reuters) - El Parlamento de Reino Unido exigió el mes pasado que la primera ministra Theresa May renegocie un acuerdo del Brexit que los otros miembros de la Unión Europea dicen que no reabrirán.

El máximo negociador del Brexit para la Unión Europea, Michel Barnier, durante una sesión plenaria del Parlamento regional en Bruselas. REUTERS/Francois Lenoir.

A falta de solo seis semanas para que Reino Unido deba abandonar la UE, las opciones incluyen un Brexit desordenado, un retraso del Brexit o el abandono del proceso.

La esperanza de May de presentar un frente unido para convencer a Bruselas de hacer cambios en el acuerdo sufrió un golpe el jueves, cuando los diputados euroescépticos y pro-UE de su partido se negaron a respaldar su estrategia, propinándole otra derrota en el Parlamento.

A continuación, un resumen de lo que sucederá con el proceso de salida:

NUEVA VOTACIÓN PARLAMENTARIA: 27 DE FEBRERO

A pesar de la derrota del 14 de febrero, May ha prometido que continuará intentando renegociar el acuerdo con la UE.

Si el Parlamento no ha aprobado un acuerdo antes del 26 de febrero, la mandataria hará una declaración en la que presentará ese día las novedades a los diputados sobre los progresos. Al día siguiente, el 27 de febrero, los diputados tendrán una oportunidad para debatir y votar sobre el camino a seguir.

Varios diputados del partido de May, algunos de ellos ministros, han indicado que esta será la última oportunidad que le den para encontrar un camino para salir del estancamiento.

La diputada del opositor Partido Laborista Yvette Cooper quiere usar ese debate para buscar el apoyo de los parlamentarios a una legislación que obligue al Gobierno a decidir entre irse sin un acuerdo o ampliar el período de negociación del Artículo 50 si no se ha aprobado un acuerdo antes del 13 de marzo.

VOTACIÓN SOBRE UN ACUERDO REVISADO: FEBRERO/MARZO

May dijo que el Gobierno llevará un acuerdo revisado al Parlamento para su votación tan pronto como sea posible. Antes de la votación anterior, el Parlamento celebró cinco días de debate, pero no está claro si habrá otro debate prolongado antes de nuevas votaciones.

La ley exige que May obtenga la ratificación parlamentaria para cualquier acuerdo de salida.

CUMBRE DE LA UE: 21-22 DE MARZO

Los líderes de la UE se reunirán en Bruselas. Esta podría ser una oportunidad para un acuerdo de última hora o sería la última oportunidad de acordar una extensión del período de negociación del Artículo 50 y retrasar el Brexit para evitar los trastornos de una salida sin acuerdo. Si la cumbre no genera resultados y todavía no hay un acuerdo a la vista, May tendrá que decidir si postergar el proceso o un Brexit desordenado.

ÚLTIMO FIN DE SEMANA: 23-24 DE MARZO

Si en la cumbre se considera viable un acuerdo, los representantes de los países podrían trabajar durante el fin de semana para concretar los detalles, y el acuerdo final -además de una posible extensión hasta el 30 de junio a la espera de la aprobación parlamentaria británica- se anunciaría entre el domingo 24 de marzo y el lunes 25 de marzo.

SEMANA FINAL: 25-29 DE MARZO

Si se logra cerrar un acuerdo, el Parlamento británico podría votar posiblemente el 26 de marzo. El Parlamento Europeo podría ratificar el acuerdo esa semana.

DÍA DE SALIDA: ¿29 DE MARZO?

Si May no consigue que el Parlamento apruebe un acuerdo antes del 29 de marzo, Reino Unido se enfrentaría a una salida desordenada o puede verse obligado a pedir una prórroga del Artículo 50 con el fin de tener más tiempo para llegar a un acuerdo. No es seguro que la UE esté de acuerdo.

Algunos diputados, incluido el líder laborista Jeremy Corbyn, han dicho que ahora es “inevitable” que el Gobierno tenga que pedir una extensión, ya que no habrá tiempo suficiente para aprobar la legislación necesaria para la salida de Reino Unido antes del 29 de marzo.

El líder de la Cámara baja del Parlamento británico, Andrea Leadsom, dijo que la fecha podría retrasarse un par de semanas.

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

El bloque votará para elegir un nuevo Parlamento Europeo del 23 al 26 de mayo. La nueva cámara se formaría a partir del 2 de julio, una fecha que se perfila como plazo final de la UE para cualquier extensión del Artículo 50.

La UE dice que Reino Unido tendría que organizar elecciones al Parlamento Europeo en su territorio si se demora el Brexit más allá de la fecha de los comicios, ya que de lo contrario su población se vería privada de su representación democrática mientras aún se encuentra en la UE. El bloque teme que Reino Unido no esté dispuesto a hacerlo.

Algunos en la UE también temen que, si Reino Unido vota, los euroescépticos podrían tener una elevada representación en el Parlamento Europeo.

RETRASO EN EL BREXIT: 30 DE JUNIO

Si se pide una extensión de Brexit, una fecha de la que se habla en Bruselas es el 30 de junio, el domingo antes de que entre en funcionamiento el nuevo Parlamento Europeo a las 10 am (8:00 GMT) del 2 de julio. Algunos argumentan que la salida debería ser antes del 23 de mayo, el día en que Reino Unido tendría que participar en las elecciones de la UE si aún está en el bloque.

