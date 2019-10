Reino Unido alcanza acuerdo de Brexit, Johnson se enfrenta a desafío en el Parlamento

BRUSELAS, 17 oct (Reuters) - Reino Unido alcanzó un acuerdo de Brexit de último minuto con la Unión Europea el jueves, pero se enfrenta ahora al reto de lograr su aprobación en el Parlamento británico.

Imagen de archivo del primer ministro británico, Boris Johnson, estrechando la mano del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, durante una reunión en Luxemburgo. 16 de septiembre, 2019. REUTERS/Yves Herman/Archivo

“Cuando hay voluntad, hay acuerdo ¡y tenemos uno! Es un trato justo y equilibrado para la UE y Reino Unido que da fe de nuestro compromiso de encontrar soluciones”, tuiteó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pocas horas antes del comienzo de una cumbre de la UE en Bruselas.

Asimismo, indicó que recomendará a los líderes de los otros 27 estados miembros que aprueben el pacto.

“Creo que es momento de completar el proceso de divorcio y seguir adelante, lo más rápidamente posible, en la negociación de la futura asociación de la Unión Europea con Reino Unido”, afirmó Juncker en una carta adjuntada.

De forma separada, el primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó que “tenemos un gran acuerdo nuevo de Brexit”.

Johnson espera conseguir la aprobación del trato en una votación que se celebrará en una sesión extraordinaria del Parlamento británico el sábado, para allanar el camino de un adiós ordenado del bloque el 31 de octubre.

No obstante, el Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en inglés), la formación norirlandesa que necesita Johnson para ratificar cualquier acuerdo, se negó a respaldar el pacto que fue alcanzado tras semanas de negociaciones.

Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, la principal formación opositora británica, dijo en Bruselas que “no está feliz” con el trato y votará en contra. Legisladores laboristas afirmaron que se les instruyó para votar el sábado en favor de un nuevo referendo.

LA LIBRA SUBE

Pese a todo, la libra esterlina se disparó más de un 1% y los precios de las acciones británicas subieron tras el anuncio.

Los negociadores trabajaron de manera frenética esta semana para elaborar un proyecto de compromiso sobre la cuestión de la frontera irlandesa, el mayor obstáculo para el acuerdo.

Según el pacto, Irlanda del Norte seguirá en el área fronteriza de Reino Unido, pero solo se aplicarán aranceles a los bienes que pasen desde el territorio principal británico si se considera que seguirán su tránsito hacia Irlanda y el mercado único del bloque.

No obstante, el DUP, que respalda al gobierno de Johnson, afirmó que el texto no es aceptable, una decisión que podría hacer que los partidarios de línea dura del Brexit en el seno de su propio Partido Conservador se opongan a la ratificación si no se garantizan cambios adicionales.

“Tal y como están las cosas, no podríamos apoyar lo que está siendo sugerido sobre aduanas y asuntos de consentimiento, y hay una falta de claridad sobre el IVA”, señalaron la líder del DUP, Arlene Foster, y su número dos, Nigel Dodds, en un comunicado.

“Seguiremos trabajando con el Gobierno para intentar obtener un acuerdo sensible que sirva a Irlanda del Norte y proteja la integridad económica y constitucional de Reino Unido”, agregó.

Johnson no tiene mayoría en el Parlamento y necesita en la práctica 320 de los 650 votos de la cámara para conseguir que el acuerdo sea ratificado el sábado. El DUP tiene 10 escaños.

El Parlamento ya derrotó tres veces acuerdos similares alcanzados por la predecesora de Johnson, Theresa May.

