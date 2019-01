Irlanda dice que no será un obstáculo si Londres pide aplazar el Brexit

Afiches contra el brexit dejados por manifestantes a las afueras del parlamento irlandés en Dublín, abr 25, 2017. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

LONDRES/DUBLÍN (Reuters) - Irlanda dijo el martes que no bloquearía una posible petición de aplazar el Brexit, después de que un diario reportó que funcionarios británicos y europeos discutieron la posibilidad de extender el proceso formal de salida de Reino Unido del bloque.

El futuro del Brexit sigue siendo bastante incierto -con opciones que van desde un adiós desordenado a la celebración de otro referendo-, ya que se espera que los legisladores británicos rechacen el 15 de enero en el Parlamento el acuerdo que selló la primera ministra, Theresa May, con la Unión Europea en noviembre.

May ha descartado en repetidas ocasiones el aplazamiento del Brexit, aunque también advirtió a los parlamentarios británicos que si rechazan el acuerdo, el proceso podría descarrilar o que Reino Unido podría irse sin acuerdo.

El diario The Telegraph citó tres fuentes comunitarias no identificadas que aseguraron que funcionarios británicos habían estado “tanteando el terreno” para una extensión del plazo previsto en el Artículo 50, que fija las condiciones para abandonar la UE.

El secretario del Brexit, Stephen Barclay, negó el reporte y dijo que Londres no intentará aplazar el divorcio, mientras que el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, indicó que no es el momento de discutir ese extremo. No obstante, Irlanda dijo que no sería un obstáculo si Reino Unido realiza esta petición.

“Desde la perspectiva irlandesa, si se realiza esta solicitud, no nos interpondremos en su camino”, dijo el ministro irlandés de Relaciones Exteriores, Simon Coveney, a periodistas tras un encuentro con Maas en Dublín. “Si en algún momento del futuro el gobierno británico pide una extensión del Artículo 50, entonces es algo que deberíamos considerar a nivel de la UE”, agregó.

La economía de Irlanda sufriría un fuerte impacto en caso de un Brexit desordenado y la parte más controvertida del acuerdo de May es el plan de garantías que persigue evitar una frontera dura entre la República de Irlanda -miembro de la UE- y la provincia británica de Irlanda del Norte.

Ampliar el divorcio más allá del 29 de marzo de 2019 requeriría un acuerdo unánime de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en el seno del Consejo Europeo.

Líderes y funcionarios del bloque han dicho en las últimas semanas que estarían abiertos a prolongar el proceso de Brexit si Reino Unido lo solicita. No obstante, dejaron claro que, hasta el momento, May se ha ceñido a su posición de que no buscará aplazamientos.

Reporte de Guy Faulconbridge en Londres, Conor Humphries en Dublín, Alastair MacDonald en Bruselas y Rama Venkat en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano