Juncker de la UE "no es muy optimista" sobre acuerdo Brexit

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se reúne con la primera ministra británica,Theresa May, en la sede de la Comisión en Bruselas, Bélgica. 20 de febrero de 2019. REUTERS/Yves Herman

BRUSELAS (Reuters) - El presidente de la Comisión Europea dijo el jueves que “no era muy optimista” sobre las posibilidades de que Reino Unido abandone el bloque con un acuerdo y advirtió que un fracaso en lograr un Brexit ordenado sería económicamente costoso.

“Si no hubiera acuerdo, y no puedo excluir esto, habría terribles consecuencias económicas y sociales en Reino Unido y el continente, por lo que mis esfuerzos se orientan a evitar lo peor. Pero no soy muy optimista sobre este tema”, dijo el miércoles el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker.

El funcionario se reunió el miércoles en Bruselas con la primera ministra británica Theresa May.

“Debido a que en el parlamento británico cada vez que votan hay una mayoría en contra de algo, tampoco hay mayoría a favor de algo más”, dijo en una sesión plenaria del Comité Económico y Social Europeo (CESE).

Reporte de Robin Emmott y Jan Strupczewski; Editado en español por Natalia Ramos