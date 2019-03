Rompiendo el punto muerto sobre Brexit: ¿se dirige Reino Unido a elecciones generales?

LONDRES (Reuters) - Con el parlamento británico estancado en el camino hacia el Brexit, crecía el domingo la especulación respecto a que la primera ministra Theresa May podría convocar elecciones para tratar de salir del callejón sin salida.

La semana pasada, después de que su acuerdo Brexit fuera rechazado por el parlamento por tercera vez, el comentario de May de que temía que “estemos llegando a los límites de este proceso en esta Cámara”, fue visto por muchos como un indicio de que podría estar avanzando hacia unos comicios.

The Sunday Times informó que su jefe de relaciones con los medios, Robbie Gibb, y su asistente político Stephen Parkinson estaban presionando para una elección.

Pero el vicepresidente de sus conservadores, James Cleverly, dijo el domingo que el partido no estaba planeando unas nuevas elecciones, mientras que el ministro de justicia, David Gauke, advirtió que no resolvería el problema en el futuro del Brexit.

En 2017, May perdió la mayoría de su partido en el parlamento en unas elecciones que no necesitaba convocar. Desde entonces, ha dependido del apoyo del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, que ha votado en contra de su acuerdo Brexit las tres veces.

¿CÓMO PUEDEN SER CONVOCADAS LAS ELECCIONES?

Las próximas elecciones nacionales en Reino Unido no se celebrarán hasta 2022, pero hay dos formas para convocar una votación adelantada:

1) Dos tercios de los 650 legisladores del parlamento tendrían que votar a favor de la celebración de elecciones.

2) Si la mayoría de los parlamentarios aprueban una moción de no confianza en el gobierno y ningún partido puede lograr la confianza de la Cámara de los Comunes en los próximos 14 días, se convocarán comicios.

Muchos de los conservadores de May se oponen a la idea de unas elecciones. Si no puede lograr los suficientes apoyos de su partido para unos comicios, May podría verse obligada a respaldar una votación de no confianza contra su propio gobierno para intentar desencadenarlas.

¿QUIÉN LIDERARÍA A LOS CONSERVADORES EN LA ELECCIÓN?

La semana pasada, en un intento por atraer a los legisladores conservadores a su acuerdo, May prometió renunciar antes de la siguiente fase de las negociaciones del Brexit si su acuerdo fuese aprobado por el parlamento. Anteriormente, ha dicho que no se presentaría a las elecciones de 2022.

El acuerdo de May fue rechazado por tercera vez el viernes. Incluso si ella aceptara irse antes, es probable que la elección de un líder conservador lleve semanas como mínimo.

El domingo, el vicepresidente conservador, Cleverly, dijo a Sky News que era “la posibilidad inevitable” que May pudiera tener que liderar el partido en unas eventuales elecciones anticipadas.

¿CUÁL SERÍA LA POSICIÓN DE LOS CONSERVADORES DE CARA AL BREXIT?

Una de las mayores dificultades en las eventuales elecciones sería la cuestión de lo que diría el programa electoral del Partido Conservador sobre el Brexit.

El partido está profundamente dividido sobre el tema. La mitad de los parlamentarios de May votaron a favor de un Brexit “sin acuerdo” cuando el parlamento votó opciones alternativas para el Brexit la semana pasada, mientras que 34 apoyaron la búsqueda de una unión aduanera con la UE y ocho respaldaron una nueva votación sobre cualquier acuerdo.

Es probable que muchos legisladores estén descontentos ante un programa que comprometió implementar el acuerdo de May. Más de 100 legisladores conservadores se opusieron al acuerdo cuando se votó por primera vez en enero, 75 votaron en contra en el segundo intento y 34 en el tercer intento el viernes.

¿QUÉ DICEN LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN?

Una encuesta de Opinium publicada el domingo puso a los conservadores de May y al opositor Laborista empatados en 35 puntos porcentuales cada uno.

Una encuesta por separado realizada por Deltapoll en el Mail on Sunday dio al Laborismo el 41 por ciento, una ventaja de cinco puntos porcentuales sobre los conservadores, que tenían el 36 por ciento.

¿CUÁN RÁPIDO PODRÍAN CONVOCARSE UNAS ELECCIONES?

Se espera que Gran Bretaña abandone la UE el 12 de abril, a menos que establezca una forma alternativa de avanzar en el Brexit. El gobierno tendría que buscar un mayor retraso en el período de negociación del Artículo 50 para poder celebrar unas elecciones nacionales.

Es probable que la UE acepte esto, aunque no está garantizado. May ha dicho que un retraso mayor significaría que Gran Bretaña tendrá lugar en las elecciones al Parlamento Europeo.

Según un posible calendario establecido por el Instituto para el Gobierno, una elección podría celebrarse tan pronto como a mediados de finales de mayo. Si se desencadena por un voto de no confianza, sería un poco más tarde debido al período de 14 días.

