El Brexit pende de un hilo: los laboristas de Corbyn dicen que aún no hay avances

LONDRES (Reuters) - El opositor Partido Laborista dijo el lunes que la primera ministra británica, Theresa May, aún no ha logrado convencerlo de apoyar su acuerdo de divorcio con la Unión Europea, a dos días de una cumbre de emergencia del bloque en la que May intentará retrasar la salida de Reino Unido, prevista actualmente para el 12 de abril.

Foto de archivo. El líder del partido laboralista de oposición británico, Jeremy Corbyn, al salir de su casa en Londres, Reino Unido. 8 de abril de 2019. REUTERS/Simon Dawson.

El Brexit ya se ha retrasado una vez, pero May está pidiendo a la UE más tiempo todavía mientras corteja al experimentado político socialista Jeremy Corbyn, cuyo Partido Laborista quiere mantener a Reino Unido más vinculado con la UE después del Brexit.

Casi tres años después de que Reino Unido conmocionara al mundo votando su salida de la UE con un 52 por ciento de los votos, May advirtió que el Brexit podría no producirse nunca, pero aclaró que haría todo lo posible para asegurar de que sucediera.

Keir Starmer, hombre clave de los laboristas en asuntos de Brexit, dijo que hasta ahora el gobierno de May no había cambiado su posición sobre el Brexit, por lo que no se había acordado ningún camino adelante.

“Tanto nosotros como el gobierno lo hemos abordado con el espíritu de tratar de encontrar una forma de avanzar. No la hemos encontrado todavía. Seguiremos intentándolo”, dijo Starmer.

“La pelota está en el campo del gobierno”, añadió. “Necesitamos ver con qué regresan y, cuando lo hagan, tomaremos una posición colectiva al respecto”.

Lo que Starmer denominó intercambio de comunicación se llevó a cabo durante el fin de semana y, si bien no estaban programadas conversaciones para el lunes, dijo que las cosas podrían seguir avanzando. Señaló también que se ha distribuido una agenda que incluye la idea de un referéndum confirmatorio.

La portavoz de May dijo que se esperan más conversaciones formales para el lunes y que quería llegar a un acuerdo lo antes posible.

La portavoz añadió que May desea que Reino Unido tenga una política comercial independiente, algo difícil de conciliar con la demanda de los laboristas de pertenencia a una unión aduanera y que ambas partes deberían comprometerse.

El referéndum de 2016 reveló un Reino Unido dividido por muchas más cosas que la pertenencia a la UE y ha provocado un apasionado debate sobre temas que van desde la secesión y la inmigración hasta el capitalismo, el imperio y lo que significa ser británico.

Sin embargo, más de una semana después de la fecha inicialmente prevista para abandonar la UE, no hay nada resuelto, mientras la líder política más débil en una generación batalla para lograr que se ratifique un acuerdo de divorcio que está atascado en el Parlamento.

