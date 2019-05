May promete a legisladores británicos un "mejorado paquete" para sellar acuerdo de Brexit

Foto de archivo de la primera ministra británica, Theresa May, fuera de Downing Street. 15 de mayo de 2019. REUTERS/Hannah Mckay.

LONDRES, 18 mayo (Reuters) - La primera ministra británica, Theresa May, dijo que presentará a los legisladores un “paquete de medidas mejorado” para lograr que aprueben el acuerdo del Brexit, en un intento final por conseguir cerrar el tortuoso proceso antes de dejar el cargo.

Después de fracasar tres veces en su intento por obtener la aprobación parlamentaria al acuerdo de salida que pactó con Bruselas, el gobierno británico ahora presentará un renovado proyecto de ley a los legisladores para que sea votado a principios de junio.

“Sea cual sea el resultado de cualquier votación, no le pediré a los diputados que vuelvan a pensar. En cambio, les pediré que analicen un nuevo y mejorado acuerdo con un par de ojos nuevos, y que le den su apoyo”, escribió May en el periódico The Sunday Times.

El medio informó que May consultará a su gabinete sobre los cambios propuestos al acuerdo de salida para asegurar el apoyo de todos los partidos.

Casi tres años después de que Reino Unido respaldara el Brexit con el 52% de los votos en un referéndum, no está claro cómo, cuándo o incluso si finalmente Londres dejará de pertenecer al bloque regional al que se unió en 1973. La actual fecha límite para irse es el 31 de octubre.

Las conversaciones sobre el Brexit entre los conservadores de May y el opositor Partido Laborista se derrumbaron el viernes, horas después de que la primera ministra accedió a fijar un calendario que considera su salida del poder en junio.

Reporte de James Davey. Editado en español por Rodrigo Charme