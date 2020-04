Reino Unido y UE no logran cerrar brechas en conversaciones sobre relaciones futuras

Imagen de archivo del negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier (dcha), y el asesor del primer ministro británico para Europa, David Frost, al comienzo de una ronda de negociaciones sobre el Brexit en Bruselas, Bélgica. 2 marzo 2020. Oliver Hoslet/Pool vía Reuters

BRUSELAS, 24 abr (Reuters) - Reino Unido y la Unión Europea mostraron pocas señales de progreso esta semana hacia un acuerdo sobre su relación posterior al Brexit, al no poder superar las diferencias sobre la competencia futura y el acceso pesquero del bloque a las aguas británicas.

El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, dijo en una conferencia de prensa el viernes que Londres fijó un plazo estricto al descartar una extensión al período de transición del Brexit más allá de fines de 2020.

“Reino Unido no puede imponer este calendario tan corto para las negociaciones y al mismo tiempo no moverse, no avanzar en ciertos asuntos importantes para la Unión Europea”, dijo.

El periodo de transición podría extenderse uno o dos años, pero Reino Unido tendría que solicitarlo para fines de junio. Solo hay dos semanas más de rondas de negociaciones programadas antes de esa fecha, desde el 11 de mayo y el 1 de junio.

Londres describió la segunda ronda de conversaciones como “plena y constructiva”, pero dijo en un comunicado que las dos partes lograron avances limitados en la reducción de brechas.

Hubo “diferencias significativas de principios” y la UE hizo demandas que no pidió a otros socios comerciales, afirmó. Bruselas dice que la proximidad británica y los estrechos vínculos con Europa significan que es un caso excepcional.

La Comisión Europea, que negocia en nombre de los 27 miembros de la UE, envió a Londres un texto de 350 páginas en marzo que fija la posición del bloque. Barnier dijo que Reino Unido solo envió de vuelta textos sobre ciertas materias.

“Necesitamos avanzar en todos los asuntos en paralelo. Necesitamos encontrar soluciones para los temas más difíciles. Reino Unido no puede negarse a extender la transición y al mismo tiempo retrasar las discusiones sobre áreas importantes”, dijo.

Reporte adicional de Guy Faulconbridge y Kylie MacLellan en Londres; editado en español por Carlos Serrano