Johnson se diz confiante de que parlamentares britânicos apoiarão acordo do Brexit

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, responde a perguntas durante coletiva de imprensa na cúpula dos líderes da União Europeia (UE) dominada pelo Brexit, em Bruxelas, Bélgica. 17/10/2019. REUTERS/Toby Melville

(Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse estar confiante de que os parlamentares britânicos apoiarão o acordo do Brexit que ele acertou com a União Europeia (UE) em uma votação parlamentar no sábado.

“Estou muito confiante de que, quando meus colegas no Parlamento estudarem este acordo, eles vão querer votar a favor dele no sábado e depois nos dias seguintes”, disse Johnson a repórteres.

“Há, como eu digo, argumentos muito bons para os parlamentares de toda a Câmara dos Comuns expressarem a vontade democrática do povo, como já dissemos muitas vezes para fazerem, e ter isso concluído.”

“Acho que não há motivo para atrasos. Devemos prosseguir e finalizá-lo até 31 de outubro”, completou.

Por Elizabeth Piper