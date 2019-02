UE no reabrirá acuerdo sobre el Brexit y May lo sabe: Juncker

Imagen de archivo del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, llegando para hablar ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el 11 de diciembre de 2018. REUTERS/Vincent Kessler

BRUSELAS (Reuters) - El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó que el jueves le dirá a la primera ministra británica, Theresa May, que el acuerdo de salida de Reino Unido de la UE no puede ser renegociado.

“El Brexit no es una cuestión bilateral entre la República de Irlanda y Reino Unido”, sostuvo el miércoles Juncker en una conferencia de prensa con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar.

“Es un asunto europeo y por ello no podemos aceptar la idea de que el acuerdo de salida pueda reabrirse. La salvaguarda es parte del acuerdo y no podemos reabrir la negociación sobre la salvaguarda”, sostuvo. “Ella sabe que la Comisión no está preparada para reabrir el asunto”.

Información de Alastair Macdonald, Gabriela Baczynska, Jan Strupczewski. Editado en español por Rodrigo de Miguel y Javier Leira