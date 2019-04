Juncker dice no habrá más retrasos en Brexit sin una aprobación de salida antes del 12 de abril

Foto de archivo. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se dirige al Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica. 3 de abril de 2019. REUTERS/Francois Lenoir

BRUSELAS (Reuters) - El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que Reino Unido no tendrá más retrasos en el Brexit a menos que su Parlamento ratifique el acuerdo de salida de la UE a más tardar el 12 de abril.

“El 12 de abril es el último plazo para la aprobación del Acuerdo de Salida por la Cámara de los Comunes”, dijo Juncker al Parlamento Europeo. “Si no lo ha hecho para entonces, no será posible ninguna otra extensión corta”.

“Un ‘no acuerdo’ a medianoche del 12 de abril es ahora un escenario muy probable. No es el resultado que quiero. Pero es un resultado para el que me he asegurado que la UE esté lista”, añadió.

Reporte de Gabriela Baczynska y Jan Strupczewski. Editado en español por Rodrigo Charme