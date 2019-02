Reino Unido só sairá da UE sem acordo em 29 de março sob consentimento explícito do parlamento, diz May

Primeira-ministra britânica, Theresa May, deixa residência oficial em Londres 26/02/2019 REUTERS/Peter Nicholls

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido só deixará a União Europeia sem um acordo em 29 de março com o consentimento explícito do Parlamento, afirmou a primeira-ministra, Theresa May, na terça-feira.

May prometeu aos legisladores que, se eles não aprovarem um acordo revisado do Brexit até 12 de março, ela convocará uma votação sobre sair ou não sem um acordo. Se eles rejeitarem isso, o parlamento votará em 14 de março se deve buscar uma “extensão curta e limitada” para o período de negociação do Artigo 50.

“O Reino Unido só sairá sem um acordo em 29 de março se houver consentimento explícito na Câmara dos Comuns para esse resultado”, disse May ao parlamento.

Por William James e Kylie MacLellan