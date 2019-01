Parlamento británico votará acuerdo Brexit el 15 de enero, no hay plan de demorar salida: portavoz May

Foto de archivo. La primera ministra británica, Theresa May, asiste a una conferencia de prensa después de una cumbre extraordinaria de líderes de la UE para finalizar y formalizar el acuerdo Brexit en Bruselas, Bélgica. 25 de noviembre de 2018. REUTERS/Dylan Martinez

LONDRES (Reuters) - Gran Bretaña planea realizar una votación en el Parlamento sobre el acuerdo del Gobierno para abandonar la Unión Europea el 15 de enero, dijo el martes el portavoz de la primera ministra Theresa May tras una reunión de gabinete.

May nuevamente le dijo a sus ministros que no era una política del gobierno retrasar el Brexit apelando al llamado Artículo 50, dijo el portavoz, que agregó que la idea podría haber sido discutida por autoridades de la UE pero no por funcionarios británicos.

“Sujeto a que el Parlamento apruebe una moción de negocios, el debate se abrirá mañana (...) La primera ministra dijo que cerrará el debate el próximo martes, que es 15 de enero, cuando se realizará la votación”, dijo su portavoz a periodistas.

