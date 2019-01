Temos responsabilidade em conseguir um Brexit estruturado, diz Merkel

BERLIM (Reuters) - A chanceler alemã Angela Merkel afirmou neste sábado que fará tudo que pode para garantir que o Reino Unido deixe a União Europeia com um acordo e, adotando um tom conciliatório, mostrou sentir ter responsabilidade em conseguir uma solução estruturada.

A rejeição nesta semana do acordo de Londres com a União Europeia por parlamentares britânicos colocou o processo em desordem com opções variando de um Brexit sem acordo em 10 semanas até a permanência no bloco.

“Vou trabalhar até o último dia para conseguir uma solução com um acordo para a saída do Reino Unido da UE e vou trabalhar no sentido de ter o melhor relacionamento”, disse Merkel em um evento do Partido Conservador.

Merkel disse que a Alemanha respeita a decisão do Reino Unido de sair.

Reportagem de Madeline Chambers