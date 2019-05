May analiza convocar a un segundo referéndum sobre el Brexit si conversaciones fracasan: medio

El primer ministro de Reino Unido, Theresa May, arriba a una iglesia en Sonning, Reino Unido. Mayo 5, 2019. REUTERS/Simon Dawson.

LONDRES, 6 mayo (Reuters) - La primera ministra británica, Theresa May, ha planificado los “escenarios” para la realización de un segundo referéndum sobre el Brexit en caso de que el Parlamento la obligue a celebrarlo, informó el lunes el periódico The Daily Telegraph.

May espera encontrar una manera de hacer que el Parlamento apruebe un plan del Brexit sin la necesidad de acudir nuevamente a las urnas, pero las conversaciones con el opositor Partido Laborista para sellar un acuerdo de salida aún no tienen éxito.

The Daily Telegraph informó que May mantuvo conversaciones con funcionarios y ministros sobre la celebración de un referéndum que le permita a los votantes elegir entre la salida de Reino Unido de la Unión Europea con un acuerdo, un Brexit no pactado o no irse del bloque.

El informe citó fuentes gubernamentales anónimas que dijeron que el plan sobre un referéndum solo sería relevante si fracasan las conversaciones con el Partido Laborista y una mayoría parlamentaria apoya la celebración de otra votación ciudadana.

El diario informó que una fuente de la oficina de May negó que hubiera habido una reunión para discutir un segundo referéndum sobre el Brexit.

La votación realizada en 2016 sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, ganada por los partidarios del Brexit con un 52 por ciento de los sufragios, ha seguido dividiendo al país y paralizando el sistema político.

El gobierno minoritario de May incumplió una fecha de salida pactada para el 29 de marzo y existe una gran incertidumbre sobre cómo, cuándo e incluso si Reino Unido dejará finalmente el bloque.

May se ha opuesto públicamente a la celebración de un segundo referéndum y ha dicho que si las conversaciones con el Partido Laborista fracasan, el Parlamento tendrá que votar sobre una serie de opciones sobre cómo poner fin al punto muerto, pero esas posibles opciones aún no se han decidido.

