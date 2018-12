Premiê britânica deveria renegociar Brexit se perder votação no parlamento, diz ex-ministro

LONDRES, 9 Dezembro (Reuters) - O ex-ministro britânico de Relações Exteriores, Boris Johnson, afirmou neste domingo que Theresa May deveria seguir como premiê e voltar a Bruxelas para renegociar o acordo de separação do Reino Unido da União Europeia se ela perder uma importante votação marcada pra terça-feira sobre o Brexit.

Johnson, um importante defensor do divórcio do Reino Unido da UE que é tido como possível sucessor de May, afirmou que Bruxelas vai ouvir se ela pedir a retirada do acordo do Brexit da cláusula irlandesa de “backstop”, uma apólice de seguro criada para impedir problemas de fronteira entre a Irlanda, um membro da UE, e a Irlanda do Norte, governada pela Inglaterra.

Perguntado se May deveria continuar como líder britânica e retornar à UE para renegociar o acordo se ela perder a votação de terça-feira, Johnson afirmou à BBC: “Claro, isso é exatamente o que precisa acontecer.”

“O que as pessoas querem ouvir agora não são coisas sobre eleições e personalidades, o que elas querem ouvir é que há um plano para nos tirar dessa bagunça”, afirmou.

Por Kylie MacLellan