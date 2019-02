Ministro británico califica de "irresponsable" la negativa de la UE a reabrir diálogo sobre Brexit

En la imagen, una manifestante contraria al Brexit, sentada junto a otra partidaria de la salida sentadas junto al parlamento de Westminster, Londres, el 29 de enero de 2019. REUTERS/Henry Nicholls

LONDRES (Reuters) - Sería irresponsable que la Unión Europea se niegue a reabrir las negociaciones sobre el acuerdo de salida de Gran Bretaña, dijo el ministro de comercio británico, Liam Fox, en una entrevista transmitida el domingo.

La primera ministra, Theresa May, dijo que está buscando cambios en el acuerdo de retirada que negoció con Bruselas para obtener el apoyo del parlamento, pero la UE ha dicho que el acuerdo no puede ser renegociado.

“¿Realmente están diciendo que preferirían no negociar y terminar en una posición ‘sin acuerdo’?”, Dijo Fox a Sky News en una entrevista pregrabada. “Nos interesa llegar a ese acuerdo y que la UE diga que no vamos a discutirlo me parece que es bastante irresponsable”.

