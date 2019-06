Broadcom prevé una ralentización de la demanda de chips

(Reuters) - Broadcom Inc el jueves advirtió de una amplia desaceleración en la demanda de chips, achacándola al conflicto comercial entre Estados Unidos y China y las restricciones a la exportación a Huawei Technologies Co Ltd, por lo que el fabricante de chips redujo sus ingresos previstos para el año en un 8%.

Las acciones de la empresa con sede en San José, California, cayeron un 8% a 258,75 dólares en operaciones después del cierre y los comentarios arrastraron las acciones de otros fabricantes de chips, entre ellos Qualcomm, Texas Instruments y Skyworks Solutions.

“Está claro que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, incluyendo la prohibición de las exportaciones de Huawei, está creando incertidumbre económica y política y reduciendo la visibilidad”, dijo el director ejecutivo Hock Tan en una conferencia telefónica con analistas.

Las acciones de Broadcom han estado bajo presión después de que el gobierno de EEUU puso a Huawei en una lista negra de comercio el mes pasado. Huawei representó alrededor de 900 millones de dólares, o el 4% de las ventas totales de la compañía el año pasado.

Tan dijo que si la demanda de los consumidores de teléfonos inteligentes se mantiene constante, otros fabricantes de teléfonos podrían empezar a tomar la cuota de mercado de Huawei, y es probable que esos fabricantes de teléfonos compren chips de Broadcom. Sin embargo, advirtió que el proceso durará hasta seis meses.

“¿Cuál es el impacto del veto a Huawei en una compañía como nosotros que vende componentes y tecnología? Bueno, a corto plazo, hay que tener en cuenta que veremos un impacto muy fuerte simplemente porque (no hay) compras permitidas y no hay una sustitución obvia en marcha”, aseguró Tan.

Información de Sayanti Chakraborty in Bengaluru y Stephen Nellis in San Francisco; editado en español por Emma Pinedo