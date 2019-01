Governo fará o que estiver ao seu alcance para apurar acidente em Brumadinho, diz Bolsonaro

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado que o governo fará o que estiver a seu alcance para apurar o acidente ocorrido na região de Brumadinho (MG), atingida pelo rompimento de um complexo de barragens da Vale, após sobrevoar o local nesta manhã.

“Difícil ficar diante de todo esse cenário e não se emocionar. Faremos o que estiver ao nosso alcance para atender as vítimas, minimizar danos, apurar os fatos, cobrar justiça e prevenir novas tragédias como a de Mariana e Brumadinho, para o bem dos brasileiros e do meio ambiente”, escreveu ele no Twitter.

Por Marcela Ayres em Brasília e Marta Nogueira no Rio de Janeiro