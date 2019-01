Mortes em Brumadinho sobem para 34 e superam tragédia em Mariana, segundo bombeiros

Parentes de desaparecidos buscam informações após rompimento de barragem em Brumadinho (MG) 26/01/2019 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O número de vítimas fatais do rompimento de barragem da mineradora Vale em Brumadinho, Minas Gerais, subiu para 34, informou o Corpo de Bombeiros do Estado neste sábado.

Em nota sobre o andamento do trabalho de buscas, a corporação informou ainda que 81 pessoas estão desabrigadas. Também foram encaminhadas para o hospital outras 23 pessoas feridas, disse o Corpo de Bombeiros.

Com a atualização, o número de mortos na tragédia já supera o do acidente em Mariana, também em Minas, em 2015. Na época, a barragem Fundão, da Samarco —joint venture da Vale e da BHP Billiton— se rompeu, matando 19 pessoas e causando o pior desastre ambiental do Brasil.

Por Marcela Ayres em Brasília