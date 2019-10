Caixa anuncia nova redução de juros para financiamentos imobiliários

BRASÍLIA (Reuters) - A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quarta-feira uma terceira redução de juros neste ano para o financiamento de imóveis com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

Pelas novas condições, a taxa efetiva mínima para imóveis residenciais, enquadrados no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) será de TR+6,75% ao ano, enquanto a máxima, de TR +8,5% anuais, com reduções, respectivamente, de 0,75 e 1 ponto percentual.

As novas taxas de financiamento entrarão em vigor a partir da próxima quarta-feira, 6 de novembro. O anúncio foi feito antes da divulgação da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central sobre taxa de juros Selic. A expectativa do mercado envolve corte de 0,5 ponto na Selic.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que com juros menores, haverá maior demanda por imóveis e que as novas taxas fazem a faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida perder competitividade.

“A faixa 3 passa a não ser mais competitiva. A Faixa 3 basicamente perde competitividade. Atualmente, estaria a 7,93% a 8,47%”, afirmou.

Guimarães ainda destacou, durante a entrevista, que as agências da Caixa não abrirão mais aos sábados para saques do FGTS, o que gerará uma economia de custos à instituição financeira. “As pessoas vão ao caixa e lotéricas e recebem. Não há problema de sistema”, justificou.