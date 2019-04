Tiroteo en sinagoga área de San Diego deja una persona muerta y tres heridos

POWAY, EEUU (Reuters) - Un hombre armado abrió fuego en una sinagoga del área de San Diego el sábado, matando a una mujer e hiriendo a otros tres fieles en un crimen de odio perpetrado en el último día de la Pascua judía, dijeron autoridades.

La policía asegura la escena de un tiroteo en la sinagoga de la Congregación Chabad en la loclidad de Poway, al norte de San Diego, California, EEUU, 27 de abril, 2019. REUTERS/John Gastaldo

El sospechoso, un hombre blanco de 19 años de edad cuya identidad no se hizo pública de inmediato, huyó del lugar en automóvil y fue arrestado poco tiempo después cuando se detuvo y se entregó a la policía, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa.

El ataque en la sinagoga de la Congregación Chabad en la ciudad de Poway, California, a unos 23 kilómetros al norte del centro de San Diego, se produce seis meses después de la muerte de 11 fieles y otras seis personas por un pistolero que asaltó una sinagoga en Pittsburgh.

El alcalde Steve Vaus, quien habló desde un centro de comando de la policía, calificó el incidente como un “crimen de odio” y afirmó que su evaluación se basó en las declaraciones del pistolero cuando ingresó a la sinagoga.

Hablando con los periodistas en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo: “Envío mis más sinceras condolencias a las personas afectadas”. Añadió que “parece un crimen de odio” y que las autoridades “llegarán al fondo”.

El alguacil del condado de San Diego, Bill Gore, dijo a los reporteros que cuatro personas fueron alcanzadas por disparos y llevadas al Centro Médico Palomar, donde murió una de las víctimas, una “mujer mayor”. Los otros tres pacientes, “dos varones adultos” y una “mujer menor de edad”, estaban en condición estable, agregó Gore.

El derramamiento de sangre se desarrolló poco antes de las 11:30 am hora local en Poway, suburbio de unos 50,000 residentes, cuando el sospechoso entró en la sinagoga y comenzó a disparar, dijo Gore.

El canal de televisión local KGTV 10News reportó que la sinagoga estaba tenía una celebración a partir de las 11 am que culminaría en una cena de Pesaj a las 7 pm. Las autoridades dijeron que unas 100 personas estaban dentro del templo en ese momento.

Un residente del área, Christopher Folts, dijo en CNN que escuchó de seis a siete disparos, luego un hombre que gritaba, seguido de seis a siete disparos más.

Cantor Caitlin Bromberg, de la Sinagoga Ner Tamid, ubicada cerca del lugar del incidente, dijo que su congregación se enteró del tiroteo al final de sus servicios y que se dirigían a Chabad de Poway para mostrar apoyo y ayuda.

“Estamos horrorizados y enojados, y queremos que sepan que estamos pensando en ellos”, dijo Bromberg a The Los Angeles Times, agregando que ella no ha tenido noticias de los líderes de Chabad porque normalmente no usarían el teléfono durante el Sabbath.

