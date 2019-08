Principal ideólogo do Khmer Vermelho do Camboja, Nuon Chea morre aos 93 anos

PHNOM PENH (Reuters) - Nuon Chea, o principal ideólogo e ‘Irmão Número Dois’ do Khmer Vermelho do Camboja, cujo governo brutal nos anos 1970 levou à morte cerca de 2 milhões de pessoas, morreu neste domingo aos 93 anos, disse um porta-voz judicial.

Um tribunal apoiado pela ONU considerou Chea culpado de genocídio e sentenciou-o à prisão perpétua no ano passado, quase quatro décadas depois do regime maoísta, que criou os “campos da morte” do Camboja, ter sido derrubado.

Chea era parte de um pequeno grupo —liderado pelo “Irmão Número Um”, Pol Pot— de comunistas com formação francesa que se levantaram para liderar uma revolução sangrenta contra um governo apoiado pelos EUA depois que seu país se viu engolido pela Guerra do Vietnã.

A ideologia extremista do regime de 1975-79 procurou transformar o Camboja de volta ao “ano zero” em sua busca por uma utopia camponesa.

Entre 1,7 e 2,2 milhões de pessoas, quase um quarto da população do país do Sudeste Asiático, morreram durante o governo de quatro anos, de fome, tortura, exaustão ou doença em campos de trabalho, ou de espancamento até a morte durante as execuções em massa.

Dos líderes do Khmer Vermelho, apenas o ex-presidente Khieu Samphan e Kaing Guek Eav, também conhecido como Camarada Duch, estão cumprindo penas de prisão perpétua após serem condenados por genocídio e crimes contra a humanidade.

Khieu Samphan e Nuon Chea foram considerados culpados de crimes contra a humanidade na primeira fase do complexo julgamento da ONU e sentenciados à prisão perpétua em 2014. Um julgamento separado no ano passado considerou Chea culpado de genocídio.

Pol Pot morreu em 1998 aos 73 anos.

Por Prak Chan Thul