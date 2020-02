Catar reporta 1º caso de coronavírus em homem vindo do Irã

DOHA (Reuters) - O Catar relatou seu primeiro caso de coronavírus neste sábado.

O paciente é um catariano de 36 anos que recentemente retorno do Irã, afirmou o Ministério da Saúde em comunicado, acrescentando que ele está em condição estável.

Isso significa que agora a Arábia Saudita é o único país do Golfo que não sinalizou nenhum caso de coronavírus.

Na região, o país mais afetado pelo surto é o Irã, com 43 mortes e quase 600 infecções confirmadas, segundo as autoridades.

A maioria das infecções em outros países do Golfo está ligada a visitas ao Irã ou envolve pessoas que entraram em contato com quem esteve lá. As únicas mortes relatadas até agora na região são no Irã.

Por Alexander Cornwell e Davide Barbuscia