Palco do envenenamento de agente russo, Salisbury é eleita o melhor lugar no Reino Unido

LONDRES (Reuters) - A cidade inglesa de Salisbury, local do envenenamento com agente nervoso que teria sido realizado pela Rússia, foi eleita como o melhor lugar para morar no Reino Unido pelo jornal Sunday Times.

O prêmio chega pouco mais de um ano depois de um ex-agente duplo russo e sua filha serem encontrados desmaiados em um banco, levando a uma sequência de eventos que terminou com uma pessoa morta e esfriou drasticamente as relações diplomáticas entre o Ocidente e a Rússia.

O Sunday Times elogiou a “atratividade divina” da cidade no sul da Inglaterra, anteriormente conhecida pela sua catedral medieval, citando a atmosfera amigável, boas ligações ferroviárias e conexão banda larga de alta velocidade.

Reportagem de William James