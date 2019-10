Governo do Chile cancela Apec e COP-25 no país após protestos

Veículo em chamas durante protestos no Chile 29/10/2019 REUTERS/Jorge Silva

SANTIAGO (Reuters) - O governo do Chile anunciou nesta quarta-feira que o país não será mais o anfitrião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) e da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019 (COP-25) devido à recente onda de protestos contra a desigualdade social que já toma as ruas da nação sul-americana há 13 dias.

“Esta foi uma decisão muito difícil, uma decisão que nos causa muita dor, porque entendemos perfeitamente a importância da Apec e da COP-25 para o Chile e para o mundo”, disse o presidente Sebastián Piñera em um breve discurso.

A cúpula da Apec estava programada para reunir vinte líderes mundiais, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, em 16 e 17 de novembro. A COP-25 previa atividades entre 2 e 13 de dezembro.

Por Redação de Santiago