Retiro parcial de pensiones reflota otro viejo problema de Chile: los "papitos corazón"

SANTIAGO, 20 ago (Reuters) - La reciente aprobación del retiro parcial de las pensiones en Chile tuvo un efecto inesperado sobre otro de los problemas crónicos del país, cuando volvió a echar luz sobre decenas de miles de padres que no pagan los gastos económicos de sus hijos.

FOTO DE ARCHIVO. Trabajadores de una sucursal de una AFP (Administradoras de Fondos de Pensión), que usan protectores faciales, ayudan a sus clientes a actualizar su información personal para retirar el 10% de sus ahorros de la seguridad social, para ayudar a aliviar el dolor económico causado por el brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) , luego de que el Congreso de Chile diera su aprobación mediante un proyecto de ley, en Santiago, Chile. 30 de julio de 2020. REUTERS/Iván Alvarado

Cuatro de cada cinco padres en Chile no paga la llamada “pensión de alimentos” dictada por un tribunal para los hijos que viven con la madre, de acuerdo al Ministerio de Justicia, un asunto antiguo y conocido en el país donde la figura del padre que no cumple sus responsabilidades hasta tiene un apodo popular: “Papito corazón”.

Por eso, la ley de retiro de hasta 10% de los ahorros de pensiones, aprobada el 24 de julio, desató una avalancha de medio millón de solicitudes por parte de mujeres cuando se planteó como un mecanismo para asegurar que se pague al menos parte de esa deuda a través de la retención de los recursos de los deudores.

“Las personas creen que los alimentos no son una obligación, que no es como deberle a un banco”, dijo hace pocos días el juez Pedro Maldonado, que preside uno de los cuatro Tribunales de Familia de la populosa región metropolitana de Santiago.

“Y la gran cantidad de deudores son hombres porque se mantiene esta realidad de que recae sobre la mujer el hacerse cargo de los hijos. Es un tema que también se interpreta como violencia de género, económica”, añadió.

La abogada Carmen Domínguez, que dirige el Centro de la Familia de la Universidad Católica en Santiago e integra un equipo recién convocado por el gobierno para abordar el problema, dijo a Reuters que si bien el país sudamericano ha desarrollado mecanismos para asegurar el sustento de los niños, el incumplimiento se ha convertido en norma.

“Hay un patrón cultural sobre historia de la familia en Chile, un patrón de ausentismo paterno que también es una constante en América Latina”, señaló. “Es un drama moral, son miles de niños que han crecido con un padre que ni siquiera estuvo dispuesto a dar lo mínimo”.

DEUDA SIN IMPORTANCIA

Pero este patrón, señala la abogada, ha podido agudizarse porque la deuda de pensión de alimentos no genera intereses ni reajustes de manera automática y está entre las últimas en la jerarquía de deuda en Chile. “Un deudor prefiere no pagar eso que dejar de pagar un crédito bancario o una hipoteca”, señaló.

Un 42% de los hogares chilenos está a cargo de una mujer, según cifras del estatal Instituto Nacional de Estadísticas, por encima del promedio de 35% que estima la CEPAL para los países de la región.

Una de las solicitudes para retener fondos fue planteada por Daneri Plaza, de 40 años, que demandó por primera vez al padre de su hija en 2005. Ante un extendido incumplimiento, reactivó el caso el año pasado y ahora decidió solicitar la retención de los ahorros de pensiones para paliar parte de la deuda.

A lo largo de los años pidió la ejecución de medidas de presión contempladas en las leyes, como arresto nocturno, pero el deudor no fue encontrado en el domicilio y la medida quedó sin efecto. Como el padre de su hija no siempre ha tenido trabajo estable no puede pedir los recursos a través del empleador y el hecho de que haga pequeños pagos ocasionales dilata todo el proceso.

La deuda acumulada hasta ahora asciende a 9 millones de pesos (unos 11.250 dólares), dijo Plaza. Su hija hoy tiene 20 años y estudia, por lo que aún le correspondería recibir recursos de parte de su padre.

“Yo pensaba que alguna manera podría haber para que pagara y justo apareció todo esto del 10% y me decidí a solicitarlo”, contó a Reuters. “A mi hija siempre la he mantenido yo con mi trabajo y si me faltaba, mis padres me apoyaban. Pero mi hija tiene derecho a recibir los aportes de su padre”.

LA PUNTA DEL ICEBERG

La retención de los recursos fue aprobada la semana pasada por el Congreso. Por esos días también el gobierno, que en marzo pasado envió un proyecto de ley para que los padres deudores aparezcan en un registro nacional de morosos, convocó a la mesa técnica para que entregue su propuesta dentro de cinco semanas.

“Medidas como la ley para que se retenga el 10% es algo que valoramos positivamente, pero falta mucho por hacer aún. El problema es que esto termina tratándose como una situación individual, entre privados, pero hay que abrir la discusión sobre el rol del Estado”, dijo a Reuters Patricia Núñez, Oficial de Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF.

Según el Poder Judicial, que media con las parejas separadas respecto a los hijos, el medio millón de solicitudes presentado hasta la semana pasada decantó en más de 300.000 causas por deudas de alimentos, que ya fueron notificadas en gran parte a las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

“Esto es la punta del iceberg”, dijo la abogada Domínguez. “Hay muchas mujeres que ni siquiera demandan, que no tienen fuerza ni capacidad para hacerlo y prefieren llevar solas la maternidad”.

