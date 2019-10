Multidão toma ruas do Chile em maior protesto desde a volta à democracia

Por Natalia A. Ramos Miranda

Manifestantes carregam bandeira gigante do Chile durante protestos em Santiago 25/10/2019 REUTERS/Ivan Alvarado

SANTIAGO (Reuters) - Mais de um milhão de pessoas apenas em Santiago e centenas de milhares em outras cidades chilenas protestaram na tarde desta sexta-feira nas maiores manifestações de rua desde o retorno à democracia no Chile, uma semana depois do início de protestos contra o modelo econômico e o aumento do custo de vida no país.

Com os gritos de “o Chile acordou” e “o povo unido jamais será vencido”, grossas colunas de manifestantes avançaram ao longo de uma avenida central de Santiago para se concentrar na “maior marcha do Chile”, como foi chamada nas redes sociais.

O governo estimou a participação em mais de um milhão de pessoas na capital, enquanto muitas outras cidades estavam se mobilizando em todo o país, observadas pelos militares desde que o presidente Sebastián Piñera decretou um estado de emergência ao amanhecer de sábado em Santiago.

“Isso me lembra a marcha do ‘não’ antes do plebiscito de 1988”, disse à Reuters a professora aposentada Clotilde Soto, 82 anos, lembrando a consulta de 5 de outubro de 1988 que tirou o ditador Augusto Pinochet do poder.

“E hoje estou marchando para ver se as coisas finalmente mudam realmente no meu país. Não quero morrer sem ver uma mudança”, disse ela, entusiasmada, enquanto se movia pelo centro de Santiago.

Melhores pensões, salários “decentes”, “educação de qualidade”: demandas de longa data da sociedade chilena que começaram a se juntar à reivindicação inicial de protesto, devido ao aumento do ingresso de transporte público.

As mobilizações, que muitas vezes levaram a saques, ataques incendiários e confrontos com a polícia, deixaram 17 mortos, milhares de pessoas presas e prejuízos milionários. A forte mobilização social levou Piñera a anunciar uma série de medidas para tentar contê-las, como aumentar as aposentadorias e melhorar o acesso à saúde.

“Aqui no Chile, se você não tem dinheiro, não pode optar por nada de qualidade, saúde ou educação. Eu expliquei isso aos meus filhos e é por isso que viemos hoje”, disse Agustín Valenzuela, 44, que estava marchando com sua família.

“Tudo aqui é privatizado, é um sistema que enriquece às custas de todos nós. Existem muitas injustiças, são baixas pensões, problemas de saúde, tudo é um negócio”, acrescentou.

O dia de sexta-feira começou em Santiago com caravanas de caminhões interrompendo o fluxo nas principais rodovias para a capital, em um protesto das transportadoras pelas altas tarifas pelo uso das estradas, administradas principalmente pela iniciativa privada.

Na cidade portuária de Valparaíso, fortes manifestações provocaram a retirada das pessoas da sede do Congresso.

A capital chilena de mais de 6 milhões de habitantes havia recuperado na sexta-feira o serviço parcial de mais linhas de metrô após a suspensão total de suas operações após os incêndios provocados em dezenas de estações.

Os protestos até agora não mostraram liderança clara e as chamadas foram feitas principalmente por meio de redes sociais.

“O que funcionou 30 anos atrás não é mais útil, temos que estar à altura”, disse Karla Rubilar, prefeita da capital, nomeada por Piñera.

RECLAMAÇÕES DE ABUSO

As mobilizações inicialmente pacíficas da última semana levaram a saques e violência, especialmente nos bairros mais pobres da periferia de Santiago. Os protestos deixaram mais de 6.000 detidos, segundo a promotoria.

A Justiça também investiga se as forças de segurança cometeram abusos para reprimir manifestações, como apontam as organizações locais de defesa dos direitos humanos.

Embora Piñera tenha recuado com o aumento do preço do metrô e anunciado medidas para conter o descontentamento, ele ainda enfrenta um caminho de negociações com o Congresso, onde a centro-direita é uma minoria, para avançar na agenda social.

Durante o dia, ele enviou ao Congresso o projeto de aumento da pensão básica entregue pelo Estado.

“A única coisa que temos certeza é que todos precisamos continuar protestando. Os políticos esperam que fiquemos quietos e quietos, sofrendo os abusos, mas isso acabou”, disse Carla Duarte, 16 anos, que estava marchando no meio da multidão.