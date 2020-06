SANTIAGO (Reuters) - O presidente do Chile, Sebastian Piñera, substituiu neste sábado o ministro da Saúde, Jaime Manalich, em meio a uma controvérsia sobre os números de mortes no país por causa do surto de coronavírus.

Piñera agradeceu a Manalich por seu “serviço nobre” e o substituiu por Oscar Enrique Paris.

Reportagem de Aislinn Laing