Puerto Williams, no Chile, substitui Ushuaia, na Argentina, como cidade mais ao sul do mundo

SANTIAGO (Reuters) - Puerto Williams, um vilarejo em crescimento cercado de picos enevoados e situado no extremo sul do continente sul-americano, foi promovido à categoria de “cidade” pelas autoridades do Chile, o que a torna a última cidade do sul do globo.

Puerto Williams roubou a posição de Ushuaia, uma vizinha da argentina Terra do Fogo. Os moradores da gelada cidade às margens do Estreito de Beagle dizem que o novo título certamente trará vantagens.

“Para nós, é uma ferramenta que fará muito para nos ajudar a atrair mais turistas”, disse Francisca Albornoz, presidente da Associação Turística de Cabo de Hornos.

Mas alguns moradores da região temem que o novo título atraia mais pessoas e ameace justamente as qualidades que a tornam tão atraente.

“Estamos acostumados com a tranquilidade, a deixar as portas destrancadas, ou as chaves nos carros. Então receamos que podemos perder esse sossego também”, disse María Luisa Muñoz, vice-presidente da comunidade vizinha de Yagan.

Outras atrações da região, como o Parque Nacional Torres del Paine, já são populares entre turistas locais e estrangeiros graças às suas geleiras branco-azuladas espetaculares, picos andinos cobertos de neve e vastos panoramas oceânicos.

(Reportagem da Reuters TV)