China alega que exigência dos EUA sobre empresas estatais é "invasão" em soberania econômica

PEQUIM (Reuters) - Os Estados Unidos têm solicitado à China que detenha o desenvolvimento de suas empresas estatais, exigência que o governo considera uma “invasão” em sua soberania econômica, afirmou no sábado a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

As tensões comerciais entre os dois países se acirraram, principalmente no início deste mês, depois de o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, ter acusado a China de ignorar as promessas anteriores de fazer mudanças estruturais em suas práticas econômicas.

Os EUA então impuseram tarifas adicionais de até 25% sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses, o que levou o governo chinês a retaliar.

Enquanto as negociações comerciais estão suspensas, os dois lados parecem querer ganhar tempo. A China negou que tenha voltado atrás em suas promessas, mas reiterou que não faria concessões a “questões de princípios” para defender seus interesses centrais, mas sem fornecer mais nenhum detalhe.

“O governo dos EUA apresentou à mesa de negociações uma série de demandas arrogantes à China, incluindo restrições ao desenvolvimento de empresas estatais”, disse a Xinhua em um comentário.

As estatais chinesas contam não apenas com subsídios explícitos, mas também de benefícios ocultos, como garantias implícitas do governo para dívidas e juros menores para empréstimos bancários, segundo analistas e grupos do setor de comércio.

“Obviamente, isso está além do escopo das negociações comerciais e toca o sistema econômico fundamental da China”, disse a Xinhua.

“Isso mostra que, por trás da guerra comercial dos Estados Unidos contra a China, (o país) está tentando invadir a soberania econômica da China e prejudicar seus interesses centrais.”

O comentário vai além, alegando que os Estados Unidos fizeram acusações infundadas, incluindo que a China forçou a transferência de tecnologia de empresas estrangeiras que operam no país, alegando que isso é uma evidência de que o lado norte-americano está “forçando a China a mudar sua trajetória de desenvolvimento”.

Reportagem de Yawen Chen e Ryan Woo