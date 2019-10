China exibe poderio militar em comemoração dos 70 anos de regime comunista

PEQUIM (Reuters) - A China comemorou seu poder e confiança crescentes com uma grande exibição de equipamento militar e de marcha coreografada de tropas em Pequim, nesta terça-feira, sob os olhares do presidente Xi Jinping, que prometeu um desenvolvimento pacífico no 70º aniversário de regime comunista.

Veículo militar carrega aeronave não tripulada durante desfile militar em Pequim para marcar os 70 anos de fundação da República Popular da China 01/10/2019 REUTERS/Thomas Peter

O evento é o mais importante do ano no país, que procura projetar sua convicção diante de desafios cada vez maiores, incluindo os quase quatro meses de protestos antigoverno em Hong Kong e uma guerra comercial com os Estados Unidos que está afetando a economia.

Xi, que usava um terno cinza estilo Mao e estava acompanhado por seus antecessores Hu Jintao e Jiang Zemin, disse que a China buscará uma estratégia de abertura mutuamente benéfica.

Os militares devem salvaguardar resolutamente a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento do país e preservar com firmeza a paz mundial, disse Xi em comentários feitos a uma plateia escolhida a dedo na Praça da Paz Celestial e transmitidos pela televisão estatal.

“Nenhuma força pode jamais abalar o status da China, ou impedir o povo e a nação chineses de marchar adiante”, disse Xi no Portão da Paz Celestial, onde Mao Tsé-Tung proclamou a fundação da República Popular da China em 1º de outubro de 1949.

A China precisa manter uma prosperidade e uma estabilidade duradouras em Hong Kong e Macau, promover o desenvolvimento pacífico das relações com a autogovernada Taiwan e “continuar a lutar pela reunificação completa da pátria-mãe”, acrescentou.

Mais tarde, Xi, cujo programa de modernização militar provocou temores na região, inspecionou fileira após fileira de equipamentos militares e tropas dispostas de forma milimétrica.

A certa altura, passando ao largo das tropas em uma limusine preta conversível, ele gritou: “Olá camaradas, camaradas que trabalham tão duro!”.

A massa de soldados reagiu bradando: “Siga o partido! Lute para vencer! Forje uma conduta exemplar!”

Voltando ao palco, Xi observou fileiras de tanques, drones e mísseis passarem.

Entre as armas em exibição estavam os mísseis balísticos intercontinentais DF-41, a espinha dorsal da dissuasão nuclear chinesa, que pode transportar várias ogivas nucleares e alcançar os EUA.

Reportagem adicional de Michael Martina, Ryan Woo, Yawen Chen e Tony Munroe; Redação de Xangai; Twinnie Siu, em Hong Kong; e Kiyoshi Takenaka, em Tóquio