El sexto prototipo del jet C919 de China completa su primer vuelo de prueba

PEKÍN, 27 dic (Reuters) - El sexto prototipo del avión de pasajeros C919 de fabricación propia en China completó su primer vuelo de prueba el viernes, marcando un hito en el programa de pruebas del programa, que forma parte de los esfuerzos de Pekín para competir con la europea Airbus SE y la estadounidense Boeing Co. El sexto prototipo es el último avión de pruebas que su fabricante, Commercial Aircraft Corp of China Ltd (COMAC), ha planeado para el programa y estaba previsto que volara antes de finales de año. En la actualidad, hay cinco aviones que están realizando vuelos de prueba en otros lugares del país. El primer vuelo del viernes desde Shanghái duró dos horas y cinco minutos, según dijo COMAC en un comunicado de prensa, que añadió que el avión realizará más vuelos de prueba centrados en la cabina, la iluminación y los ruidos externos. COMAC ya ha comenzado la producción de piezas de aviones que se utilizarán para el primer lote de entregas de aviones, dijo. El fabricante estatal tiene como objetivo obtener la certificación china para el C919 en 2021, pero la fecha estaba sujeta a la aprobación reguladora y la seguridad del avión sigue siendo una prioridad máxima, según representantes de COMAC. He Dongfeng, el dirigente del Partido Comunista en COMAC, escribió en un periódico estatal en diciembre que la seguridad de los aviones es clave para la supervivencia de COMAC. Diseñado para competir directamente con las familias de Airbus 320 y Boeing 737 en el mercado de las aeronaves con alrededor de 150 plazas, el C919 es la punta de lanza de los esfuerzos de China para romper el prolongado duopolio occidental. El Boeing 737 MAX permanece en tierra en todo el mundo tras dos accidentes mortales en los que murieron un total de 346 personas.

Información de Stella Qiu y Brenda Goh; editado por Muralikumar Anantharaman; traducido por Andrea Ariet en la redacción de Gdansk