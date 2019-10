Presidente de BC chinês diz que nível do iuan está "apropriado"

WASHINGTON (Reuters) - A principal autoridade do banco central chinês disse no sábado que uma possível escalada nas tensões comerciais e incertezas políticas são os fatores de maior risco à economia mundial, e que forças do mercado estão mantendo o iuan chinês em um nível apropriado.

O presidente do Banco do Povo da China, Yi Gang, disse em comunicado ao comitê de direção do Fundo Monetário Internacional que Pequim está “profundamente decepcionado” com o fracasso do FMI de realinhar sua estrutura acionária para reconhecer a crescente influência da China e outras economias de rápido crescimento.

Yi criticou a ação do Tesouro norte-americano em 5 de agosto de designar a China como manipuladora cambial após o iuan chinês cair abaixo do nível psicologicamente importante de 7 por dólar.

Em seu comunicado, Yi afirma que a depreciação do iuan desde o começo de agosto foi movida por forças do mercado, incluindo volatilidade desencadeada por uma escalada nas tensões comerciais. Yi acrescentou que há “crescente aceitação do mercado para flutuações de duas vias na taxa cambial” do iuan, também conhecido como renminbi ou RMB.

