China libera a profesora canadiense detenida

MONTREAL (Reuters) - Una ciudadana canadiense que fue detenida este mes en China regresó a su país después de su liberación, dijo el viernes un portavoz del gobierno de Canadá.

El portavoz no entregó detalles de cuándo fue liberada la mujer, ni de la fecha de su retorno a Canadá. Más temprano, la corporación de radiotelevisión CBC identificó a la ciudadana como la profesora canadiense Sarah McIver.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo previamente este mes que McIver enfrentaba un “castigo administrativo” por trabajar de manera ilegal.

McIver fue la tercera canadiense detenida por China luego del arresto en Vancouver el 1 de diciembre de la jefa de finanzas del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei Technologies Co Ltd., Meng Wanzhou, pero un funcionario canadiense dijo que no hay razones para creer que la detención de la mujer estaba relacionada a los arrestos previos.

La ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, no mencionó a la mujer al pedir la liberación de otros dos ciudadanos canadienses la semana pasada.

Reporte de Allison Lampert; Editado en Español por Ricardo Figueroa