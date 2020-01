Presidente chinês diz a Trump que comemora Fase 1 do acordo comercial

Trump e Xi Jinping em Pequim, China 9/11/ 2017 REUTERS/Damir Sagolj

PEQUIM (Reuters) - O presidente chinês, Xi Jinping, disse em carta a seu par norte-americano, Donald Trump, que dá as boas-vindas à Fase 1 do acordo comercial alcançado com os Estados Unidos e que deseja permanecer em contato próximo com o presidente dos EUA.

Trump e o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, assinaram a Fase 1 do acordo comercial nesta quarta-feira em Washington, amenizando a disputa bilateral de 18 meses que alimenta temores de uma recessão global.

A China se comprometeu a comprar pelo menos 200 bilhões de dólares adicionais em bens e serviços dos EUA ao longo de dois anos, enquanto os Estados Unidos suspenderam ou reduziram algumas tarifas sobre produtos chineses.

Na carta —lida pelo vice-premiê chinês durante a assinatura do acordo em Washington nesta quarta-feira—, Xi também disse a Trump que o acordo mostra como os dois países podem resolver suas diferenças e encontrar soluções baseadas no diálogo.

Liu, principal negociador da China nas discussões comerciais com os Estados Unidos, também disse separadamente durante a cerimônia que a China cumprirá os compromissos assumidos na Fase 1 do acordo e que o acerto é bom para os países e para o mundo.

“Neste acordo, segundo a demanda do mercado interno da China, as empresas chinesas comprarão 40 bilhões de dólares em produtos agrícolas dos EUA anualmente nos próximos dois anos, com base nas condições do mercado”, disse Liu, acrescentando que os governos chinês e norte-americano devem criar um ambiente de mercado favorável para essas compras.

“É claro que, quando a demanda do mercado estiver crescendo, as empresas chinesas podem comprar mais”, disse ele.

Reportagem de Stella Qiu e Se Young Lee