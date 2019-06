China bloquea páginas y cuentas de internet en una nueva campaña de limpieza

Foto de archivo. Personas revisan sus teléfonos durante la tercera conferencia anual de internet en Wuzhen, China. 17 de noviembre de 2016. REUTERS/Aly Song.

PEKÍN (Reuters) - China emprendió una nueva campaña de limpieza en internet, según informaron los medios de comunicación estatales. La operación se produce en medio de lo que parece una nueva ola de censura por parte de Pekín, que bloqueó sitios web de medios extranjeros y cerró cuentas de redes sociales de ciudadanos chinos. La operación conjunta fue lanzada en mayo por el organismo encargado de gestionar el ciberespacio, el ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la oficina de seguridad pública y el regulador de los mercados, y se extenderá hasta finales de año, según la agencia oficial de noticias Xinhua. La campaña de “rectificación” castigará y denunciará los sitios web por “acciones ilegales y criminales”, al no “cumplir con su obligación” de tomar medidas de seguridad o por el robo de información personal, añadió. Sigue a una serie reciente de cierres y bloqueos de ciertos sitios web y cuentas de redes sociales. Varios medios de comunicación extranjeros fuera del control de Pekín, como el Washington Post y The Guardian, no han podido ser consultados en línea desde el pasado fin de semana, sumándose a una lista de sitios web bloqueados que incluye a Reuters. El portal chino de noticias financieras Wallstreetcn.com informó el lunes que desconectó su sitio web y su aplicación móvil a petición de las autoridades, pero no dio detalles sobre las leyes que podría haber infringido. También se han cerrado recientemente las cuentas de los usuarios de redes sociales que publicaban material políticamente sensible o noticias financieras. Las autoridades dijeron en noviembre que habían cerrado 9.800 cuentas de proveedores de noticias que se considera que publican contenidos sensacionalistas, vulgares o políticamente dañinos. En los últimos años China ha emprendido con regularidad diversas campañas para vigilar su Internet, cerrando sitios web, cuentas de redes sociales y aplicaciones móviles. “Las campañas de limpieza no son puramente políticas. Muchas, posiblemente incluso la mayoría de esas cuentas eran spam, pornografía u otro tipo de contenidos que las plataformas no consideran aceptables ni bienvenidas”, dijo Fergus Ryan, un analista del Instituto Australiano de Política Estratégica. “El problema es que entre esas depuraciones legítimas hay otras cuentas que se retiran por razones políticas.”

