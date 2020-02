Norte-americano morre de coronavírus na China; britânicos são infectados em resort de esqui francês

PEQUIM (Reuters) - Um norte-americano de 60 anos morreu do novo coronavírus, a primeira morte não-chinesa confirmada, disseram autoridades dos EUA, enquanto milhões de chineses começam a voltar para casa após um feriado do Ano Novo Lunar estendido para tentar conter o surto.

Embora a maioria dos casos esteja na China, o vírus espalhou-se para duas dúzias de outros países, incluindo para cinco cidadãos britânicos infectados em um resort de esqui francês.

O homem norte-americano morreu na quinta-feira, em Wuhan, epicentro do surto de vírus na província de Hubei, afirmou um porta-voz da embaixada dos EUA em Pequim, neste sábado.

“Oferecemos nossas sinceras condolências à família pela perda”, disse ele à Reuters. “Por respeito à privacidade da família, não temos mais comentários.”

Um homem japonês, por volta dos 60 anos e hospitalizado com pneumonia em Wuhan, capital de Hubei, também morreu, após sofrer sintomas consistentes com o novo coronavírus, afirmou o Ministério de Relações Exteriores do Japão.

Líderes do Partido Comunista da China isolaram cidades, cancelaram voos e fecharam fábricas, resposta que prejudicou a segunda maior economia do mundo e terá efeitos colaterais globalmente aos mercados financeiros e empresas dependentes da China.

A contagem de mortos na China continental subiu para 722 no sábado, segundo as autoridades, e deve passar as 774 registradas globalmente durante o surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) entre 2002 e 2003.

A maioria das mortes na China aconteceram em Wuhan ou nos arredores. Ao longo da China continental, o número de pessoas infectadas ficou em 31.774 até este sábado.

O vírus se espalhou para 27 países e regiões, segundo conta da Reuters baseada em relatórios oficiais, infectando mais de 330 pessoas. Duas mortes foram registradas fora da China continental —em Hong Kong e nas Filipinas. As duas vítimas eram cidadãs chinesas.

Os últimos pacientes incluem cinco britânicos ficando no mesmo chalé em um resort de esqui em Haute-Savoie, nos Alpes franceses, afirmaram autoridades de saúde, aumentando os temores de mais infecções em um período de alta da temporada de esqui.

Os cinco ficaram no mesmo chalé de esqui com uma pessoa que esteve em Cingapura. Eles não estão em condições graves.