China registra 433 novos casos e 29 mortes por coronavírus em 26 de fevereiro

Guarda verifica temperatura de mulher em bairro de Pequim 26/02/2020 REUTERS/Thomas Peter

XANGAI (Reuters) - A China continental registrou 433 novos casos de infecções por coronavírus em 26 de fevereiro, informou a Comissão Nacional de Saúde na quinta-feira, ante 406 novos registros no dia anterior.

O número total de casos confirmados na China continental chegou a 78.497, informou a autoridade de saúde.

O número de novas mortes ficou em 29, a menor taxa diária desde 28 de janeiro, e caiu de 52 no dia anterior. O surto já matou um total de 2.744 pessoas.

Hubei, província central da China no epicentro do surto, registrou 409 novos casos e 26 mortes na quarta-feira. Pequim e as províncias de Heilongjiang e Henan foram os locais das outras três mortes.

Reportagem de David Stanway e Zhang Lusha