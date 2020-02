Coronavírus gera impacto crescente sobre trabalhadores da área da saúde

PEQUIM (Reuters) - Um novo coronavírus tem gerado um impacto crescente sobre os trabalhadores chineses da área da saúde que estão na linha de frente para conter a epidemia, disse uma importante autoridade nesta sexta-feira, ao passo que mais de 5 mil novos casos foram relatados, incluindo mais de 120 novas mortes.

Trabalhadores comunitários e equipes de saúde visitam mulher em Tianjin, na China 12/02/2020 China Daily via REUTERS

Autoridades prometeram fazer mais para estimular as economias impactadas pelo vírus, o que ajudou as bolsas de valores da Ásia a registrarem ganhos, e as ações chineses obtiveram seu primeiro ganho semanal em quatro semanas.

A Comissão Nacional de Saúde da China disse que registrou 121 novas mortes e 5.090 novos casos de coronavírus na parte continental do país na quinta-feira, levando o número total de infectados para 63.851.

Cerca de 55.748 pessoas estão recebendo tratamento, enquanto 1.380 morreram por causa do vírus que surgiu em dezembro em Wuhan, capital da província de Hubei, região central do país.

Os dados mais recentes levam em conta algumas mortes que foram contadas em duplicidade em Hubei, disse a comissão.

O vice-ministro da comissão de saúde chinesa, Zeng Yixim, disse que 1.716 trabalhadores da área da saúde foram infectados e seis morreram até a terça-feira, com o número de funcionários infectados crescendo.

“As obrigações dos trabalhadores médicos na linha de frente são, de fato, muito pesadas; as condições de trabalho e de descanso deles são limitadas, as pressões psicológicas são gigantescas, e o risco de infecção é alto”, disse Zeng em entrevista coletiva.

Autoridades chinesas e hospitais têm repetidamente falado da falta de equipamentos de proteção, incluindo máscaras.

Os novos dados de infecções totais não davam sinais de que o surto está se aproximando de um pico, disse Adam Kamradt-Scott, especialista em doenças infecciosas do Centro de Estudos em Segurança Internacional da Universidade de Sydney.

“Baseado na tendência atual de casos confirmados, isso parece ser uma clara indicação de que, embora as autoridades chinesas estejam fazendo seu melhor para evitar a disseminação do coronavírus, as medidas bastante drásticas que eles implementaram até agora parecem ter sido muito pouco, muito tarde”, disse.

Cientistas chineses estão testando dois medicamentos antivirais e resultados preliminares devem sair em semanas, ao passo que o chefe de um hospital em Wuhan disse que a infusão de plasma de pacientes recuperados mostraram alguns resultados preliminares animadores.