Em tentativa de conter vírus, empresas chinesas mandam funcionários trabalharem de casa mesmo após fim de feriado

XANGAI/PEQUIM (Reuters) - Gigantes corporativas chinesas, incluindo o Alibaba Group Holding e a Tencent Holdings, disseram ter pedido a suas equipes que trabalhem de casa por uma semana após o término do feriado prolongado do Ano Novo Lunar, buscando limitar a propagação de um novo vírus semelhante à gripe.

Rua vazia em Wuhan, na China, em foto obtida das redeis sociais 26/01/2020 WAYNE DUPLESSIS, WYATT DUPLESSIS, EMILY TJANDRA/via REUTERS

O governo prolongou em três dias o feriado do Ano Novo Lunar de uma semana, até 2 de fevereiro, numa tentativa de conter o vírus que matou 81 pessoas. O número total de casos confirmados nesta segunda-feira saltou cerca de 30% para mais de 2.700.

Mas muitas grandes empresas estão dando um passo além, dizendo aos funcionários para trabalharem em casa até sexta-feira, 7 de fevereiro, e não voltarem para seus escritórios até segunda-feira, 10 de fevereiro.

O Alibaba disse que a medida se aplica a todas as suas divisões, incluindo trabalhadores em Hong Kong, Taiwan e Macau, bem como na China continental. A empresa emprega mais de 100 mil pessoas em todo o mundo, a maioria delas na China.

O governo de Xangai também impôs uma medida semelhante, anunciando que todas as empresas da cidade não terão permissão para começar a trabalhar antes de 9 de fevereiro, assim como a cidade vizinha de Suzhou, lar de um grande parque industrial para empresas farmacêuticas e de tecnologia.

A decisão do governo de Xangai afetará empresas como Tesla, General Motors e Volkswagen que detêm suas próprias fábricas ou as operam com parceiros locais na cidade.

Wuhan, uma cidade de 11 milhões de habitantes e o epicentro do surto, já está em confinamento e existem severos limites de locomoção em várias outras cidades chinesas.

Em Hong Kong, onde o feriado é mais curto, a bolsa de valores cancelou uma cerimônia de quarta-feira para o primeiro dia de negociações do Ano Novo Lunar, citando os riscos crescentes da infecção por coronavírus.

A decisão foi tomada depois que Hong Kong proibiu os residentes de Hubei de entrar no em seu território a partir desta segunda-feira.

À medida que as empresas se preparam para o vírus atingir os negócios, os reguladores financeiros da China disseram que estavam incentivando os bancos a baixar as taxas de empréstimos para setores fortemente afetados pelo surto.